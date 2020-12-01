Молодой человек заработал $ 40 тыс. на перепродаже PS5. Он ещё не продал все консоли
22-летний молодой человек занимается спекулянтством игровых приставок PlayStation 5, что приносит ему неплохие деньги. Явление, которое называют «розничным арбитражем», становится всё более и более популярным из-за ажиотажа на приставки от Sony.
Парень по имени Майк воспользовался программными ботами, которые позволили ему оперативно выкупить 221 консоль PS5. Сделав наценку около 100%, Майк менее чем за неделю продал 40 приставок.
Поклонники игровых приставок от Sony обвиняют Майка, говоря, что из-за него и таких, как он, многие пользователи так и не получили доступ к PlayStation 5.
Ранее «Чемпионат» рассказывал о молодом человеке, который купил 43 приставки для перепродажи, разместил адрес, а позже был ограблен.
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