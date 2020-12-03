Мэддисон: только запрет YouTube спасёт нас от деградации! Там ничего нет, кроме гейства
Российский видеоблогер и стример Илья Maddyson Давыдов опубликовал пост в своём «твиттере», в котором то ли в шутку, то ли всерьёз предложил запретить YouTube на территории России.
«Только запрет YouTube спасёт нас от новых невинных жертв и от деградации молодёжи. Хватит уже очко чесать и раздумывать! Заблокировать! Это не для нормальных людей сайт, там ничего, кроме насилия, тупости, пошлости, наркомании, вражеской пропаганды и гейства, нету и никогда не будет», — написал он.
Напомним, ранее в Госдуму РФ внесли законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. В качестве мер будет предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.
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