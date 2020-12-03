Новую партию NVIDIA GeForce RTX 3070, 3080 и 3090 уже перепродают с большими наценками

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070, 3080 и 3090 из новой партии уже появились на российских маркетплейсах.
Стоимость старшей видеокарты доходит до 190 тыс. рублей, хотя официальная цена для России — 137 тысяч. При этом средняя цена на модель RTX 3080 на перепродаже — 85 тыс. рублей при официальной в 64 тыс. рублей.
Продажа стартовала сегодня, 3 декабря, на альтернативной площадке компании DiHouse — розничного партнёра NVIDIA. Судя по комментариям пользователей под публикацией компании во «ВКонтакте», партию раскупили буквально за несколько секунд. Многие недовольны, что компания в очередной раз предложила недостаточное количество видеокарт на всю страну.
Референсные видеокарты серии 3000 купить на сайте партнёра сейчас уже невозможно — их нет в наличии. Референсная RTX 3090 продавалась за 136 990 рублей, GeForce RTX 3080 можно было приобрести за 63 490 рублей, а RTX 3070 — за 45 490 рублей.
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