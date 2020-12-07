Эксперты установили, какой PC близок по возможностям к PlayStation 5

Специалисты ресурса Digital Foundry на своём YouTube-канале проанализировали, какая конфигурация PC наиболее близка к возможностям игровой приставки PlayStation 5. В качестве примера взяли Assassin's Creed Valhalla.

В начале эксперимента был произведён анализ настроек графики игры, созданной для PS5. Так как игра на консоли функционирует в динамическом разрешении, для тестов на PC было установлено минимальное значение 1440p. На PlayStation 5 разрешение при этом варьируется от 1440 до 1728p. Однако на приставке игра воспроизводится с фиксированной максимальной частотой кадров 60 кадров в секунду.

В итоге было установлено, что видеокарта NVIDIA RTX 2060 Super работает на 20% медленнее, чем PlayStation 5. Для комфортной игры с уровнем производительности PS 5 лучше взять минимум NVIDIA RTX 2080 Super. Оптимальным же выбором будет карта RTX 3060 Ti.

Видео можно посмотреть на канале Digital Foundry в YouTube