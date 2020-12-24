Леонида Якубовича представили в образе Марио, но представитель ведущего юмор не оценил

Автор YouTube-канала animaction decks выпустил ролик, в котором известный ведущий предстал в образе Марио — персонажа из одноимённой игры. Ролик, набравший 200 тысяч просмотров, получился смешным. Однако представитель ведущего Табриз Шахиди юмора не оценил и намерен не только добиться удаления видео с сервиса, но и засудить автора, если выяснится, что ролик был создан для коммерческой выгоды, сообщает женский онлайн-журнал eva.ru.
В ролике Якубович проходит уровень, разбивает кирпичи, собирает очки и кидает знаменитые фразочки из культовой телепередачи «Поле чудес». Однако Шахиди считает, что автор видео не имел права использовать имя и образ известного ведущего. На данный момент ролик всё ещё доступен для просмотра на видеохостинге и не известно, перейдёт ли Шахиди от слов к действию.
Видео опубликовано на YouTube-канале animaction decks.
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