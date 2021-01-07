«Остаётся лишь ливнуть до лучших времён». Мэддисон жёстко раскритиковал политику Twitch

Российский видеоблогер и стример Илья Maddyson Давыдов выступил с жёсткой критикой политики западных стриминговых платформ. Больше всего от Давыдова досталось Twitch.



«Короче, меня блевать тянет от левацких идей, которые пропагандируют на Twitch. Противно наблюдать за этим форсом SJW, ЛГБТ, БЛМ и т. д. Я ничего против меньшинств не имею, но не собираюсь быть вечно осуждаем за свои взгляды и за то, что я белый мужчина.



Проблема в том, что альтернативы нет. YouTube, как и любой западный сайт, станет (уже стал, снимая монетизацию) такой же фашистской помойкой без свободы слова, а СНГ-площадки для стриминга просто никому не нужны, там ноль контента. Так что стримить больше негде, нет норм площадок.



Остаётся лишь ливнуть из стриминга до лучших времен, которые, я уверен, настанут. Пока не знаю, что буду делать дальше. Don't cry, baby», — написал Мэддисон на своей странице в «Твиттере».

Мэддисон: только запрет YouTube спасёт нас от деградации! Там ничего нет, кроме гейства