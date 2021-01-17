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Microsoft может выпустить третью консоль нового поколения

Microsoft может выпустить третью консоль нового поколения
Киберспорт / Другие игры 0
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Компания Microsoft может выпустить третью консоль нового поколения, информирует Nl.letsgodigital.org. Сообщается, что компания осуществила регистрацию нового товарного знака Xbox Series XS в конце декабря 2020 года.

Как предполагают в издании, новая консоль станет промежуточным вариантом между Xbox Series X и Series S и аналогом PlayStation 5 All Digital. Таким образом, можно заключить, что её спецификации будут подобны Series X, однако цена на неё будет дешевле по причине отсутствия привода Blu-ray.

Фото: https://nl.letsgodigital.org/spelcomputers-games/xbox-series-xs/

Отметим, что никакой официальной информации от Microsoft по поводу новой консоли в настоящее время не поступало.

Ранее совет по защите природных ресурсов США (NRDC) опубликовал отчёт о консолях PlayStation 5 и Xbox Series X. Экоактивисты посоветовали производителям предпринять больше усилий по снижению потребления электроэнергии консолями, так как они расходуют гораздо больше электричества, чем их предшественники.

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