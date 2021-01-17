На выставке CES 2021 компания Razer представила концепт кресла для геймеров с выдвижным гибким дисплеем — Project Brooklyn.

Посмотреть видео можно на канале Razer в YouTube.

Кресло будет оснащено 60-дюймовым OLED-дисплеем, который выдвигается из спинки и синхронизируется как с ПК, так и с консолью. Помимо этого девайс будет оснащён технологией Razer Hypersense — в каркас будут встроены тактильные модули высокой точности для полного погружения в игровой процесс. Кресло не обделили и настраиваемой RGB-подсветкой, которая включает множество световых эффектов более чем для 150 игр.

Дата выхода и стоимость устройства неизвестны.

Помимо этого на CES 2021 Razer представила защитную маску с RGB-подсветкой.