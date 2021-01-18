DkPhobos: в плане механики и лайнинга Dendi далеко не слаб и точно выше 6к MMR

Бывший игрок Virtus.pro Polar, Natus Vincere, Virtus.pro, Polarity и Team Spirit по Dota 2 Александр DkPhobos‎ Кучеря в беседе с корреспондентом «Чемпионата» высказал мнение об игре мидлейнера B8 Esports Данилы Dendi Ишутина, не согласившись с мнением Егора JotM Суркова о том, что механические навыки игры Dendi не соответствуют уровню сильного про-игрока.

Напомним, аналитик и комментатор Егор JotM Сурков прокомментировал уровень игры Dendi так:

«Он как будто назло хочет, играя в миде, кому-то что-то доказать. Но сколько я ни заходил в последнее время на его стримы, чисто механически это игрок на 6 тыс. MMR. Чисто механику смотрю — прямо плохо. Если честно, если и были проблески и положительные черты у Дани, это то, что он чисто механически лайн хорошо стоял. А теперь и этого мы не видим. Он клевый чувак, и он был бы офигительным тренером. Но, мне кажется, играть… Он уже чисто хочет доказать всем назло, что он что-то может», — заявил Егор.



Мнение DkPhobos‎ об игре Dendi:

«Я тут не соглашусь с Егором. В плане механики и лайнинга Даня далеко не слаб и точно выше 6к MMR. У меня 8к и он меня без проблем побьёт. Что касается остального — следовало бы брать пример в плане упорства и умения не опускать руки, сейчас этим качеством мало кто обладает. Так что не думаю, что это связано с тем, что он хочет кому-то что-то доказать «чисто назло». А вот если говорить уже о скорости принятия решений в какие-то важные моменты игры или об объёме внимания для одновременного капитанства и исполнения — тут его не хватает (или оно хуже, чем у оппонентов). Я бы на его месте попробовал себя на позиции ментора с позиций саппорт-героев хотя бы для эксперимента, но я не на его месте и тут только ему решать».

При этом DkPhobos не верит в перспективы команды Dendi:

«Мне слабо верится в конкурентоспособность этого состава», — сказал Александр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Равилем Зиганьшиным.