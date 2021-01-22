Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

В Fortnite появились персонажи из фильма «Терминатор»

В Fortnite появились персонажи из фильма «Терминатор»
Киберспорт / Fortnite 0
Аудио-версия:

Компания EpicGames добавила в «королевскую битвы» Fortnite персонажей из фильма «Терминатор». Так, в игре появились экипировки Сары Коннор и киборга T-800.

Скины новых персонажей можно приобрести в магазине игры, они входят в состав набора «Война будущего». В комплект вошли два варианта облика Сары Коннор и Т-800. К Саре прилагается украшение на спину «Рука эндоскелета T-800» и «Боевой нож». А с экипировкой T-800 игроки получат новую эмоцию, а также украшение «Порт HK Skynet» и инструмент «Высокотехнологичная кирка».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Fortnite.

Ранее стало известно, что ведущие российские футбольные клубы отказались от сотрудничества c Fortnite и участия в проекте Fortnite Football. Об этом рассказал сотрудник одного из крупнейших лицензионных агентств мира IMG Илья Слуцкин. Какие именно клубы отказались от сотрудничества, он не уточнил.

Ведущие российские футбольные клубы отказались от сотрудничества с Fortnite
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021