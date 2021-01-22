В Fortnite появились персонажи из фильма «Терминатор»

Компания EpicGames добавила в «королевскую битвы» Fortnite персонажей из фильма «Терминатор». Так, в игре появились экипировки Сары Коннор и киборга T-800.

Скины новых персонажей можно приобрести в магазине игры, они входят в состав набора «Война будущего». В комплект вошли два варианта облика Сары Коннор и Т-800. К Саре прилагается украшение на спину «Рука эндоскелета T-800» и «Боевой нож». А с экипировкой T-800 игроки получат новую эмоцию, а также украшение «Порт HK Skynet» и инструмент «Высокотехнологичная кирка».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Fortnite.

Ранее стало известно, что ведущие российские футбольные клубы отказались от сотрудничества c Fortnite и участия в проекте Fortnite Football. Об этом рассказал сотрудник одного из крупнейших лицензионных агентств мира IMG Илья Слуцкин. Какие именно клубы отказались от сотрудничества, он не уточнил.