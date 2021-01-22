Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Сайт PS Store «упал» из-за наплыва желающих скачать демоверсию Resident Evil Village

Сайт PS Store «упал» из-за наплыва желающих скачать демоверсию Resident Evil Village
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

Сайт PlayStation Store не выдержал наплыва желающих скачать демоверсию Resident Evil Village, сообщает TSA.

Сообщается, что поисковые запросы на сайте магазина попросту не выдавали результатов. Магазин, встроенный в интерфейс PlayStation 5, также несколько раз «падал». Сейчас PlayStation Store работает без каких-либо проблем.

Resident Evil Village расскажет о событиях, произошедших спустя несколько лет после финала Resident Evil 7. Пользователям предстоит сыграть за Итана, который окажется в таинственной деревне в поисках своей похищенной дочери. У главного героя будет огромный арсенал оружия в распоряжении — от небольших пистолетов до мощных снайперских винтовок и дробовиков. Он сможет создавать предметы, такие как аптечки первой помощи и боеприпасы.

Релиз игры запланирован на 7 мая 2021 года.

5 тыс. рублей на консолях и 2 тыс. на ПК. Открылся предзаказ на Resident Evil Village
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021