Сайт PS Store «упал» из-за наплыва желающих скачать демоверсию Resident Evil Village

Сайт PlayStation Store не выдержал наплыва желающих скачать демоверсию Resident Evil Village, сообщает TSA.

Сообщается, что поисковые запросы на сайте магазина попросту не выдавали результатов. Магазин, встроенный в интерфейс PlayStation 5, также несколько раз «падал». Сейчас PlayStation Store работает без каких-либо проблем.

Resident Evil Village расскажет о событиях, произошедших спустя несколько лет после финала Resident Evil 7. Пользователям предстоит сыграть за Итана, который окажется в таинственной деревне в поисках своей похищенной дочери. У главного героя будет огромный арсенал оружия в распоряжении — от небольших пистолетов до мощных снайперских винтовок и дробовиков. Он сможет создавать предметы, такие как аптечки первой помощи и боеприпасы.

Релиз игры запланирован на 7 мая 2021 года.