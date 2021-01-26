Майнер похвастался фермой из шести видеокарт RTX 3080, которую собрал в багажнике BMW i8

Американский майнер Саймон Бирн похвастался необычной фермой из шести видеокарт RTX 3080, которую разместил в багажнике своей BMW i8.

Журналисты зарубежного портала Tomshardware связались с автором, чтобы спросить, действительно ли данная ферма реальна, на что автор ответил, что изображённая на фотографии ферма действительно существует и работает. Он собрал её для того, чтобы позлить геймеров.

Бирн также рассказал, хорошо ли эта ферма функционирует внутри машины. BMW i8 имеет достаточную мощность аккумулятора, чтобы питать миниатюрную ферму RTX 3080. Автомобиль может выдавать до 3500 Вт, а ферма потребляет всего 1500 Вт. Единственная проблема заключается в том, что задний багажник должен оставаться открытым, иначе ферма перегреется.

Фото: tomshardware.com

Ранее майнер похвастался фермой из 78 видеокарт RTX 3080. Если предположить, что стоимость RTX 3080 находится в пределах от $ 699 до $ 1199, то вся установка обошлась майнеру в $ 100 тыс.