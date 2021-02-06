Навальный написал письмо из тюрьмы, в котором признался в любви к Fallout: New Vegas

Известный политик и оппозиционер Алексей Навальный написал письмо из колонии, где отбывает наказание. В одном из писем Навальный признался, что любит игру Fallout: New Vegas.

«Наконец-то кто-то решил обсудить со мной интересное. Да, я тоже люблю New Vegas.

Поправлю (извините) последнюю фразу. Там должно быть два раза «война». War… War never changes», – написал Навальный в одном из ответных писем из тюрьмы. Фото письма опубликовано в «твиттере» «Раккун Сити».

2 февраля 2021 года суд заменил Навальному условный срок на реальный. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы.

Fallout: New Vegas – ролевая игра с открытым миром, выпущенная Bethesda Softworks в 2010 году.