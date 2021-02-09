Игра Forza Horizon 4 выйдет в Steam в марте 2021 года. У гоночной аркады уже появилась своя страница на платформе, а релиз игры состоится 9 марта. Стоимость Forza Horizon 4 пока неизвестна. При этом уже сейчас игру можно добавить в список желаемого.
В Forza Horizon 4 действие происходит в Великобритании. В ходе игры меняются сезоны, поэтому гоняться можно не только на летних трассах, но и в зимние метели.
Авторы обнародовали системные требования:
Минимальные:
• ОС: Windows 10 версия 15063.0 или выше
• Процессор: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz
• Оперативная память: 2 ГБ ОЗУ
• Видеокарта: NVidia 650TI или AMD R7 250x
• Место на диске: 80 ГБ
Рекомендуемые:
• ОС: Windows 10 версия 15063.0 или выше
• Процессор: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz
• Оперативная память: 4 ГБ ОЗУ
• Видеокарта: NVidia GTX 970 или NVidia GTX 1060 3GB или AMD R9 290x или AMD RX 470
• Место на диске: 100 ГБ.
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