Gambit Esports подписала состав Live to Win — No[o]ne стал стендином
Российская команда Gambit Esports на своей официальной странице в «Твиттере» сообщила о подписании состава Live to Win по Dota 2. В качестве стендина будет выступать Владимир 'No[o]ne' Миненко, который занял место Ростислава fn Лозового.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Gambit Esports.
В настоящее время неизвестно, где продолжит карьеру Лозовой. Первый матч под новым тегом состав Бутаева сыграет в рамках Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для СНГ. 14 февраля Gambit встретится с Natus Vincere в 16:55 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Gambit Esports заключил партнёрское соглашение с футбольным клубом «Монако». Под брендом AS Monaco Gambit будут выступать составы по Dota 2 и Fortnite.
Киберспортивный клуб Gambit Esports заключил партнёрское соглашение с «Монако»
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