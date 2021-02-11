Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали новый скриншот из игры

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World выложили в сети «ВКонтакте» новый скриншот из игры, подкрепив его текстом о выбросах и загадочных картах.
Фото: vk.com/stalker2
«Счастливчики, которых он обошёл стороной, нервно переводят дух и молятся о том, чтобы слепой пёс в гости не заглянул, пока Она опять собирается с силами. Выброс не раз становился причиной вынужденного перемирия и объединял сталкеров всех мастей. Бывало, что долговцы со свободовцами душевные байки за одним костром травили, а одиночки с бандитами в картишки резались, пока вокруг землю трясло. Кстати, картишки-то у бандитов крайне странные случаются.
Говорят, создаются они прямо в Зоне, и с их помощью «блатные» даже передают сообщения на Большую землю. Ну а что? Картишки с хабаром передать несложно: опасности нет, всякие проходяги ничего не поймут, а у военных своих карт хватает.
Хотя хабар из Зоны выносить примета, конечно, плохая. Сейчас вот вышки сотовой связи возле ЧЗО перегружены, военные мечутся. Не к добру это всё. Ну ничего, он из любой передряги выберется. С ним всё в порядке», — говорится в тексте.
Ранее разработчики разместили в YouTube новый трек, который назвали «Сны Зоны».
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