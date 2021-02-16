NAVI — самая популярная киберспортивная организация в СНГ в 2020 году, Virtus.pro — вторая
Киберспортивная организация Natus Vincere стала самой популярной в СНГ-регионе в 2020 году, сообщает Esports Charts.
Рейтинг составлялся на основе часов просмотра, при этом не учитывались «королевские битвы». За матчами составов NAVI наблюдали 86,1 млн часов. Ближайший преследователь команды — Virtus.pro — уступает по этому показателю почти в два раза. Матчи VP смотрели на протяжении 44,6 млн часов. В пятёрку лучших вошли Team Spirit (15,4 млн часов), Gambit Esports (13,6 млн), а также HellRaisers (10,9 млн).
Вчера, 15 февраля, ростер Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive занял первое место в рейтинге лучших команд по версии HLTV. С первого места NAVI сместила датскую команду Astralis.
NAVI возглавила рейтинг лучших команд по версии HLTV
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