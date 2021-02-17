Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник подчеркнул, что GTA 6 в первую очередь будет одиночной игрой.

«Ребята из Rockstar Games создали мощный однопользовательский продукт, основанный на сюжетной составляющей», — приводит его слова Gamesradar.

При этом он добавил, что игрокам будут предложены многопользовательские дополнения.

«Rockstar всегда была известна великолепными историями и отличными одиночными играми и за последние годы разработала огромные возможности для мультиплеера», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в GTA 6 будет использоваться система глав, как в Red Dead Redemption 2. Авторы решили отказаться от героини, которая рассматривалась в 2017 году. Пока имя нового героя не разглашается. Но, по слухам, он будет итальянцем, который вырос в США.