Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник подчеркнул, что GTA 6 в первую очередь будет одиночной игрой.
«Ребята из Rockstar Games создали мощный однопользовательский продукт, основанный на сюжетной составляющей», — приводит его слова Gamesradar.
При этом он добавил, что игрокам будут предложены многопользовательские дополнения.
«Rockstar всегда была известна великолепными историями и отличными одиночными играми и за последние годы разработала огромные возможности для мультиплеера», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в GTA 6 будет использоваться система глав, как в Red Dead Redemption 2. Авторы решили отказаться от героини, которая рассматривалась в 2017 году. Пока имя нового героя не разглашается. Но, по слухам, он будет итальянцем, который вырос в США.
- 17 февраля 2021
-
10:25
-
09:49
-
07:50
-
05:11
-
00:43
- 16 февраля 2021
-
21:56
-
20:32
-
20:05
-
18:49
-
13:31
- 15 февраля 2021
-
23:45
-
22:52
-
21:56
-
21:20
-
20:44
-
18:57
-
18:32
-
17:15
-
15:45
-
13:23
-
12:09
-
11:52
- 14 февраля 2021
-
13:24
-
12:27
- 13 февраля 2021
-
16:02
-
13:45
-
11:22
-
00:50
- 12 февраля 2021
-
22:54
-
14:39
-
14:27
-
13:07
-
00:03
- 11 февраля 2021
-
23:49
-
23:38