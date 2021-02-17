Александр Зинченко рассказал о любимых играх

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал об играх, в которые чаще всего играет.
«CS 1.6 — первая игра на ПК. Ещё мальчишкой любил приходить к брату и играть, поскольку компьютер у меня появился не сразу. В основном играю в Counter-Strike, но могу и в FIFA сесть, наказать кого-то. А вот в Dota 2 ни разу не пробовал играть.
Мой ранг? На Фейсите у меня был максимум 7-й уровень, но потенциал — 10-й. Уверенный причём, просто надо чуть подтянуть стрельбу, но цель такую не ставил, поскольку это всего лишь досуг. В целом у меня больше 1000 игр на Фейсите», — приводит слова Зинченко официальный сайт команды Natus Vincere.
Зинченко рассказал и об интересе к киберспорту. По его словам, он поддерживает киберспортивную организацию Natus Vincere.
- 17 февраля 2021
-
23:56
-
23:43
-
23:20
-
19:25
-
19:08
-
10:25
-
09:49
-
07:50
-
05:11
-
00:43
- 16 февраля 2021
-
21:56
-
20:32
-
20:05
-
18:49
-
13:31
- 15 февраля 2021
-
23:45
-
22:52
-
21:56
-
21:20
-
20:44
-
18:57
-
18:32
-
17:15
-
15:45
-
13:23
-
12:09
-
11:52
- 14 февраля 2021
-
13:24
-
12:27
- 13 февраля 2021
-
16:02
-
13:45
-
11:22
-
00:50
- 12 февраля 2021
-
22:54
-
14:39