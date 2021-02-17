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Александр Зинченко рассказал о любимых играх

Александр Зинченко рассказал о любимых играх
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал об играх, в которые чаще всего играет.

«CS 1.6 — первая игра на ПК. Ещё мальчишкой любил приходить к брату и играть, поскольку компьютер у меня появился не сразу. В основном играю в Counter-Strike, но могу и в FIFA сесть, наказать кого-то. А вот в Dota 2 ни разу не пробовал играть.

Мой ранг? На Фейсите у меня был максимум 7-й уровень, но потенциал — 10-й. Уверенный причём, просто надо чуть подтянуть стрельбу, но цель такую не ставил, поскольку это всего лишь досуг. В целом у меня больше 1000 игр на Фейсите», — приводит слова Зинченко официальный сайт команды Natus Vincere.

Зинченко рассказал и об интересе к киберспорту. По его словам, он поддерживает киберспортивную организацию Natus Vincere.

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