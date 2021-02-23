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NAVI выставила на трансфер троих игроков юниорского состава по CS:GO

NAVI выставила на трансфер троих игроков юниорского состава по CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Natus Vincere выставила на трансфер троих игроков юниорского состава по Counter-Strike: Global Offensive, сообщает пресс-служба организации.

Команду покинут Иван kapacho Копленко, Алексей Topa Топчиенко и Кирилл Gospadarov Госпадаров.

«После всего того, что мы прошли вместе за полтора года, очень грустно прощаться с ребятами. За это время они выросли как в игровом, так и личностном плане. Рад, что нам удалось воспитать таких замечательных игроков: Ваня, Кирилл и Лёша были теми, с кого началась славная история «джуниоров». Их знания, мотивация и умения позволят им усилить любую крепкую команду. Мы со своей стороны постараемся помочь ребятам в поиске нового дома», — прокомментировал тренер академии NAVI Амиран Ami Рехвиашвили.

NAVI опустилась на вторую строчку в рейтинге HLTV, Team Spirit — впервые в топ-7
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