NAVI выставила на трансфер троих игроков юниорского состава по CS:GO
Natus Vincere выставила на трансфер троих игроков юниорского состава по Counter-Strike: Global Offensive, сообщает пресс-служба организации.
Команду покинут Иван kapacho Копленко, Алексей Topa Топчиенко и Кирилл Gospadarov Госпадаров.
«После всего того, что мы прошли вместе за полтора года, очень грустно прощаться с ребятами. За это время они выросли как в игровом, так и личностном плане. Рад, что нам удалось воспитать таких замечательных игроков: Ваня, Кирилл и Лёша были теми, с кого началась славная история «джуниоров». Их знания, мотивация и умения позволят им усилить любую крепкую команду. Мы со своей стороны постараемся помочь ребятам в поиске нового дома», — прокомментировал тренер академии NAVI Амиран Ami Рехвиашвили.
NAVI опустилась на вторую строчку в рейтинге HLTV, Team Spirit — впервые в топ-7
Рекомендуем вам
- 23 февраля 2021
-
17:43
-
16:16
-
12:42
- 22 февраля 2021
-
23:45
-
21:53
-
20:51
-
19:48
-
18:42
-
17:32
- 21 февраля 2021
-
21:47
-
21:19
-
20:05
-
10:48
- 20 февраля 2021
-
20:30
-
16:59
-
16:45
-
13:05
-
12:33
-
11:57
-
11:32
-
09:47
-
00:10
- 19 февраля 2021
-
21:43
-
19:51
-
18:35
-
17:08
-
00:35
- 18 февраля 2021
-
21:16
-
20:02
-
19:06
-
17:55
-
17:39
-
16:46
-
15:07
-
13:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам