Блогер выложил ролик, где наглядно сравнил две версии Cyberpunk 2077

Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits опубликовал видеоролики, в которых сравнил Cyberpunk 2077 версий 1.11 и 1.2 на всех консолях.

Видео опубликовано на YouTube-канале ElAnalistaDeBits.

Исходя из ролика, можно сказать, что изменения качества графики на консолях PlayStation и Xbox One оказались минимальными. На PlayStation фреймрейт в некоторых сценах вырос на 2-3 FPS, также незначительно повысилось качество глобального освещения, прорисовки и текстур. Что касается консолей Xbox, то на них незначительно выросла частота кадров — небольшой прирост можно заметить на Xbox One S.

Напомним, вчера, 29 марта, создатели игры Cyberpunk 2077 выпустили обновление 1.2 на 33 Гб, разработчики внесли в игру более 500 правок, однако игроки крайне негативно оценили патч.

Ознакомиться со всеми изменениями в патче 1.2 можно по этой ссылке.