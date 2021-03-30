Блогер выложил ролик, где наглядно сравнил две версии Cyberpunk 2077

Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits опубликовал видеоролики, в которых сравнил Cyberpunk 2077 версий 1.11 и 1.2 на всех консолях.
Видео опубликовано на YouTube-канале ElAnalistaDeBits.
Исходя из ролика, можно сказать, что изменения качества графики на консолях PlayStation и Xbox One оказались минимальными. На PlayStation фреймрейт в некоторых сценах вырос на 2-3 FPS, также незначительно повысилось качество глобального освещения, прорисовки и текстур. Что касается консолей Xbox, то на них незначительно выросла частота кадров — небольшой прирост можно заметить на Xbox One S.
Напомним, вчера, 29 марта, создатели игры Cyberpunk 2077 выпустили обновление 1.2 на 33 Гб, разработчики внесли в игру более 500 правок, однако игроки крайне негативно оценили патч.
Ознакомиться со всеми изменениями в патче 1.2 можно по этой ссылке.
- 30 марта 2021
-
15:33
-
12:41
-
12:35
- 29 марта 2021
-
19:57
-
19:24
-
19:03
-
18:52
-
17:28
-
15:57
-
14:51
- 28 марта 2021
-
00:32
- 27 марта 2021
-
16:51
-
16:25
-
15:11
- 26 марта 2021
-
13:39
-
13:16
-
12:43
-
12:39
- 25 марта 2021
-
23:47
-
16:30
-
16:02
-
15:54
-
15:33
-
15:22
-
11:43
- 24 марта 2021
-
17:04
-
16:03
- 23 марта 2021
-
17:48
-
16:58
-
15:24
-
12:40
- 22 марта 2021
-
22:55
-
15:33
-
13:59
-
11:34