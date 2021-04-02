За год компьютеры в России подорожали на 20%. И это не предел

По данным отчета аналитической компании GfK, за неполный первый квартал текущего года средняя стоимость компьютера в российской рознице составила примерно 54 000 рублей, что на 20% больше, чем год назад, и на 12% больше в сравнении с четвертым кварталом 2020 года, пишут «Ведомости».
Причин роста цен на компьютеры несколько. Основная – дефицит компонентов. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году некоторые производители комплектующих остановили производство или вовсе ликвидировались. А спрос на ноутбуки и настольные ПК в начале 2021 года сильно вырос и превысил предложение. В результате возникла нехватка комплектующих.
Спрос на технику поднял и спрос на контейнерные перевозки, что сказалось на цене. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, цена контейнерной транспортировки товаров из Китая и стран Юго-Восточной Азии в январе текущего года выросла почти в пять раз по сравнению с октябрем 2020 года. Из-за дефицита контейнеров их стоимость повысилась в разы.
Наконец, третья причина роста цен – рост котировок криптовалют, в результате чего многие бросились скупать видеокарты для добычи Bitcoin, Etherium и прочих. Из-за этого стоимость видеокарт подскочила в 2-3 раза и будет повышаться дальше. А так как видеокарта – почти обязательный компонент компьютера, то растет и стоимость ПК.
«В ближайшие два квартала ожидается рост цен практически во всех категориях электроники, – прогнозирует руководитель группы закупок цифровой техники «Ситилинка» Николай Петров. – В сегменте компьютерной техники это связано с дефицитом и увеличением стоимости комплектующих, а также ростом стоимости контейнерных перевозок».
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