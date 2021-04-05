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Cyberpunk 2077 стала стабильнее на PS4 Pro, потеряв в скорости прогрузки локаций

Выход патча 1.2 для Cyberpunk 2077 привёл к приросту частоты кадров на PlayStation 4 Pro — консоль начала практически стабильно удерживать 30 FPS даже в технически сложных сценах. Однако ради стабильного фреймрейта разработчикам пришлось пожертвовать скоростью прогрузки отдельных элементов локаций.

Неприятная тенденция коснулась неиграбельных персонажей, вывесок, различных мелких деталей и других объектов. Они начали появляться с сильной задержкой — при быстром перемещении в игре пользователи рискуют вообще их не заметить.

Единственной консолью прошлого поколения, у которой нет проблем с прогрузкой объектов, является Xbox One X.

Ранее создатели Cyberpunk 2077 выпустили обновление 1.2 на 33 Гб, разработчики внесли в игру более 500 правок, однако геймеры крайне негативно оценили патч.

Блогер выложил ролик, где наглядно сравнил две версии Cyberpunk 2077