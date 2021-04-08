Twitch будет банить стримеров за нарушения вне своей площадки

Стримерская платформа Twitch выпустила обновлённые правила по противодействию серьёзным нарушениям за пределами своего сервиса.

В своде правил говорится, что Twitch может заблокировать аккаунт стримера на своей платформе за неприемлемое поведение на других площадках, если вина стримера будет доказана:

«Мы будем принимать меры только в случае наличия доказательств. Это могут быть ссылки, скриншоты, видео, которые подтверждают нарушение за пределами Twitch, беседы, а также документы или действия полиции, которые проверены нашей командой по взаимодействию с правоохранительными органами или нашим сторонним партнёром по расследованию нарушений».

Стримеров могут забанить на Twitch за следующие действия на других площадках: