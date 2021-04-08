Twitch будет банить стримеров за нарушения вне своей площадки
Стримерская платформа Twitch выпустила обновлённые правила по противодействию серьёзным нарушениям за пределами своего сервиса.
В своде правил говорится, что Twitch может заблокировать аккаунт стримера на своей платформе за неприемлемое поведение на других площадках, если вина стримера будет доказана:
«Мы будем принимать меры только в случае наличия доказательств. Это могут быть ссылки, скриншоты, видео, которые подтверждают нарушение за пределами Twitch, беседы, а также документы или действия полиции, которые проверены нашей командой по взаимодействию с правоохранительными органами или нашим сторонним партнёром по расследованию нарушений».
Стримеров могут забанить на Twitch за следующие действия на других площадках:
- за насилие, приведшее к смерти, и вооружённый экстремизм.
- за террористическую деятельность.
- за реальные или высоковероятные угрозы массового насилия.
- за участие в группе, признанной разжигающей ненависть.
- за участие в принудительных действиях сексуального характера.
- за сексуальную эксплуатацию детей, в том числе растление.
- за действия, которые создают угрозу физической безопасности участников сообщества.
- за реальные или высоковероятные угрозы в адрес Twitch или сотрудников платформы.
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