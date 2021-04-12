За уикенд премьера «Мортал Комбат» в России собрала почти 500 млн рублей

Экранизация культовой серии файтингов Mortal Kombat, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, за выходные (10-11 апреля) собрала в России более 467 млн рублей. Фильм посмотрело около 1,5 млн зрителей.
Таким образом, «Мортал Комбат» обогнал по сборам за уикенд в России более раскрученный боевик «Годзилла против Конга» (более 436 млн рублей), вышедший 25 марта.
Напомним, премьера картины «Мортал Комбат» австралийского режиссёра Саймона Маккуойда в России состоялась 8 апреля 2021 года. За первый день проката она заработала более 100 млн рублей.
Фильм «Мортал Комбат» рассказывает о бойце Коуле, который узнает, что является избранным. После этого он отправляется на смертельную битву вместе с Соней Блейд, Лю Кангом, Райденом, Кано и другими известными персонажами франшизы.
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