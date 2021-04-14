Прогнозы неутешительные. NVIDIA рассказала, когда закончится дефицит видеокарт

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс рассказала, когда закончится дефицит видеокарт.
«Общий спрос остаётся очень высоким и продолжает превышать предложение, в то время как наши запасы остаются довольно скудными», — сказала Кресс.
Предполагалось, что предложение начнёт доминировать над спросом уже к маю, но, очевидно, что этого не произойдёт. Как минимум до конца 2021 года спрос будет превышать предложение. Поэтому NVIDIA увеличит производство уже к июню этого года.
Относительно недавно NVIDIA запустила Ampere. И старт, по словам Кресс, был успешным. К сожалению, это может создать проблемы для предполагаемого производства Nintendo Switch Pro.
В Nintendo Switch NVIDIA использует чипы, поэтому ограниченное предложение может повлиять на любой потенциальный запуск. Продолжающаяся нехватка полупроводников как раз и является причиной многочисленных проблем с запасами электроники.
Также на сложившуюся ситуацию с видеокартами повлияли пандемия коронавируса и майнинговый «бум». Майнеры массово скупают не только сами видеокарты, но и даже ноутбуки.
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