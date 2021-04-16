На YouTube опубликовали музыкальную тему Скорпиона из экранизации Mortal Kombat

Совместно с музыкальным лейблом WaterTower Music на YouTube-канале IGN вышла музыкальная тема Скорпиона из нового фильма по Mortal Kombat. Композиция называется «I am Scorpion», в начале которой поклонники файтинга услышат знакомую мелодию из трека Techno Syndrome.

Techno Syndrome была саундтреком в первой экранизации 1995 года и стала одной из визитных карточек франшизы. Но если оригинал звучал очень задорно и энергично, то в теме Скорпиона ритм сделали более нагнетающим.

Трек опубликован на YouTube-канале The Immortals – тема.

Ранее в Сети появился ремейк Techno Syndrome из картины 2021 года.

Трек опубликован на YouTube-канале IGN.

Композитором нового «Мортал Комбат» выступил Бенджамин Уоллфиш, работавший над музыкой в фильмах «Шазам!» и «Бегущий по лезвию 2049». Ожидается, что полный саундтрек «Смертельной битвы» должен появиться в свободном доступе уже сегодня, 16 апреля.

Трек опубликован на YouTube-канале WaterTower Music.

«Мортал Комбат» стал самым успешным релизом в российских кинотеатрах с начала пандемии. За первые выходные картина собрала более 475 миллионов рублей.