На YouTube опубликовали музыкальную тему Скорпиона из экранизации Mortal Kombat

Совместно с музыкальным лейблом WaterTower Music на YouTube-канале IGN вышла музыкальная тема Скорпиона из нового фильма по Mortal Kombat. Композиция называется «I am Scorpion», в начале которой поклонники файтинга услышат знакомую мелодию из трека Techno Syndrome.
Techno Syndrome была саундтреком в первой экранизации 1995 года и стала одной из визитных карточек франшизы. Но если оригинал звучал очень задорно и энергично, то в теме Скорпиона ритм сделали более нагнетающим.
Трек опубликован на YouTube-канале The Immortals – тема.
Ранее в Сети появился ремейк Techno Syndrome из картины 2021 года.
Трек опубликован на YouTube-канале IGN.
Композитором нового «Мортал Комбат» выступил Бенджамин Уоллфиш, работавший над музыкой в фильмах «Шазам!» и «Бегущий по лезвию 2049». Ожидается, что полный саундтрек «Смертельной битвы» должен появиться в свободном доступе уже сегодня, 16 апреля.
Трек опубликован на YouTube-канале WaterTower Music.
«Мортал Комбат» стал самым успешным релизом в российских кинотеатрах с начала пандемии. За первые выходные картина собрала более 475 миллионов рублей.
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