Фанаты PlayStation начали сбор подписей на запуск разработки Days Gone 2

Поклонники Sony открыли на сайте Change.org петицию с просьбой дать зелёный свет на разработку сиквела Days Gone. Как стало известно из расследования журналиста издания Bloomberg Джейсона Шрайера, компания отказалась от идеи продолжения игры про байкеров в сеттинге зомби-апокалипсиса из-за низких оценок первой части.



Несмотря на то, что Days Gone была финансово успешной, Sony Interactive Entertainment больше волнует, как проекты принимает пресса. Общий рейтинг экшена на Metacritic составил 71 балл – значительно меньше, чем у других эксклюзивов консоли PlayStation.

Разработчики из студии Sony Bend несколько раз представляли руководству концепции возможного продолжения, одной из особенностей которого мог стать кооператив. Но боссов компании это не заинтересовало.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.



Описание петиции гласит:



«Есть миллионы людей, мечтающих о сиквеле. И мне хочется, чтобы все фанаты подписали это прошение. Мы не можем позволить Sony забить на такой отличный проект, ведь даже концовка сюжета осталась открытой».



На момент написания новости петицию поддержало больше 27 тысяч человек. По данным Джейсона Шрайера, сейчас Sony Band занята созданием абсолютно новой игры для PlayStation 5. Дата выхода назначена примерно на 2025-2026 годы.