Для Valheim вышел патч, ускоряющий загрузку локаций

Разработчики из Iron Gate Studios выпустили для своей хитовой «выживалки» обновление, которое улучшает ландшафт локаций. Благодаря патчу игра стала загружаться быстрее и меньше нагружать железо компьютера. Пользователи отмечают, что у них повысилось количество кадров, а геймплей стал более плавным. По словам игроков, картинка в Valheim приобрела более «естественный» вид.
Разработчики рассказывают о патче следующее:
«Технически изменение ландшафта – это довольно крупное обновление. Но мы надеемся, что игроки не заметят большой разницы в геймплее, кроме поведения некоторых инструментов для строительства и обработки земли вроде молотка и мотыги. Зато наша команда уверена – фанатам понравятся более плавные загрузки местности».
Также создатели уточнили, как орудия труда будут взаимодействовать с новым ландшафтом:
«Все инструменты, задействованные в обработке и модификации местности, будут автоматически использовать новую систему ландшафта».
Помимо обновления земли, патч привнёс и другие изменения:
- Исправлено появление болотных Драугов, чтобы монстры не застревали в камнях.
- Факелы в локациях больше не поддерживают конструкции.
- Исправлен размер глыбы в локации дольменов.
- Новая система модификации ландшафта местности.
- Изменён приоритет загрузки модификаций ландшафта. Изменения ландшафта в локации должны прогружаться раньше зданий. Применяется только к новой системе ландшафта.
- Появились настройки для загрузки мира.
- Теперь можно остановить загрузку списка серверов при выходе из меню «Пуск».
- Уменьшено количество камней, необходимых для вскапывания земли мотыгой.
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