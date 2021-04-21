Для Valheim вышел патч, ускоряющий загрузку локаций

Разработчики из Iron Gate Studios выпустили для своей хитовой «выживалки» обновление, которое улучшает ландшафт локаций. Благодаря патчу игра стала загружаться быстрее и меньше нагружать железо компьютера. Пользователи отмечают, что у них повысилось количество кадров, а геймплей стал более плавным. По словам игроков, картинка в Valheim приобрела более «естественный» вид.



Разработчики рассказывают о патче следующее:



«Технически изменение ландшафта – это довольно крупное обновление. Но мы надеемся, что игроки не заметят большой разницы в геймплее, кроме поведения некоторых инструментов для строительства и обработки земли вроде молотка и мотыги. Зато наша команда уверена – фанатам понравятся более плавные загрузки местности».



Также создатели уточнили, как орудия труда будут взаимодействовать с новым ландшафтом:

«Все инструменты, задействованные в обработке и модификации местности, будут автоматически использовать новую систему ландшафта».



Помимо обновления земли, патч привнёс и другие изменения: