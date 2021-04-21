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Для Valheim вышел патч, ускоряющий загрузку локаций

Для Valheim вышел патч, ускоряющий загрузку локаций
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики из Iron Gate Studios выпустили для своей хитовой «выживалки» обновление, которое улучшает ландшафт локаций. Благодаря патчу игра стала загружаться быстрее и меньше нагружать железо компьютера. Пользователи отмечают, что у них повысилось количество кадров, а геймплей стал более плавным. По словам игроков, картинка в Valheim приобрела более «естественный» вид.

Разработчики рассказывают о патче следующее:

«Технически изменение ландшафта – это довольно крупное обновление. Но мы надеемся, что игроки не заметят большой разницы в геймплее, кроме поведения некоторых инструментов для строительства и обработки земли вроде молотка и мотыги. Зато наша команда уверена – фанатам понравятся более плавные загрузки местности».

Также создатели уточнили, как орудия труда будут взаимодействовать с новым ландшафтом:

«Все инструменты, задействованные в обработке и модификации местности, будут автоматически использовать новую систему ландшафта».

Помимо обновления земли, патч привнёс и другие изменения:

  • Исправлено появление болотных Драугов, чтобы монстры не застревали в камнях.
  • Факелы в локациях больше не поддерживают конструкции.
  • Исправлен размер глыбы в локации дольменов.
  • Новая система модификации ландшафта местности.
  • Изменён приоритет загрузки модификаций ландшафта. Изменения ландшафта в локации должны прогружаться раньше зданий. Применяется только к новой системе ландшафта.
  • Появились настройки для загрузки мира.
  • Теперь можно остановить загрузку списка серверов при выходе из меню «Пуск».
  • Уменьшено количество камней, необходимых для вскапывания земли мотыгой.
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