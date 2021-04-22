Стримы из джакузи зашли слишком далеко. Twitch забанил девушку за демонстрацию груди

Стримерша с ником Imjasmine получила блокировку на Twitch за трансляцию из джакузи. Раньше девушка вела обычные IRL-стримы и периодически играла в видеоигры для небольшой аудитории. С появлением тренда Hot Tube Stream популярность Imjasmine резко возросла.

Стримерша Imjasmine Фото: instagram.com/realimjasmine

Суть подобных трансляций в том, чтобы вести прямой эфир, находясь в бассейне или джакузи одетым в купальник. Благодаря таким стримам девушка набрала несколько тысяч подписчиков.

На последнем эфире стримерша сидела в бассейне и общалась с чатом. Слишком увлёкшись разговорами со зрителями, девушка не заметила, как случайно показала часть соска. Поняв, что произошло, она постаралась быстро скрыть наготу от камеры, но не смогла избежать бана.

Можно ли назвать наказание мягким? Пожалуй, да, так как её бан продлится всего сутки.