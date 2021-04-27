NVIDIA может показать GeForce RTX 3080 Ti уже в середине мая

По данным издания IT Home, NVIDIA представит GeForce RTX 3080 Ti уже 18 мая. Журналисты нашли упоминание презентации и характеристики видеокарты на китайском форуме Expreview.
RTX 3080 Ti будет сделана на основе микроархитектуры Ampere GA102-225, иметь 10240 ядер CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6X с тактовой частотой 19 Гбит/с, шину памяти, связывающую графический процессор и модуль памяти, разрядностью в 384 бита и пропускную способность в 912 ГБ/с.
Также пользователь форума сообщает, что в графическом ускорителе будет установлена защита от майнинга. Рекомендованная стоимость может составить около $ 1200, но с учётом дефицита есть вероятность, что цена будет намного выше. Первые обзоры и тесты видеокарты должны появиться 25 мая. Релиз графического ускорителя намечен на 26 мая 2021 года.
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