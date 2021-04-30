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Блогер открыл охоту на «сильверов» в CS:GO – игроки боятся заходить в игру

Блогер открыл охоту на «сильверов» в CS:GO – игроки боятся заходить в игру
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0
Аудио-версия:

Игроки в CS:GO на низких рангах боятся заходить в матчи на карте Nuke. Дело в том, что там «сильверов» поджидают пользователи, чьи навыки стрельбы намного выше, и они просто издеваются над нубами и новичками.

Охоту на «сильверов» открыл популярный ютубер FranzJ. Парень начал делать контент, играя против нубов и показывая своё превосходство. Сам того не ожидая, блогер создал армию подражателей. Теперь игроки с высоких рангов массово регистрируют новые аккаунты и портят жизнь новичкам.

Кроме того, в матчах стало гораздо больше троллей, убивающих сокомандников. Они не боятся блокировки, ведь играют на втором аккаунте. Пользователи настолько устали от этого, что больше не хотят заходить в CS:GO. На форуме Reddit была создана отдельная тема с жалобами.

Видео опубликовано на YouTube-канале FranzJ.

Онлайн-шутер от Valve в последнее время испытывает большие проблемы с читерами, но даже хакеры не настолько раздражали игроков, как полу-профи в шкуре новичков.

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