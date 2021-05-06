Во второй части Mortal Kombat могут появиться актёры из фильма 1995 года

По информации инсайдера Дэниеля Рихтмана, Warner Bros. планирует привлечь в сиквел Mortal Kombat актёров из первой экранизации игры. В потенциальном продолжении могут появиться Кристофер Ламберт, сыгравший Рейдена, Кэри-Хироюки Тагава, исполнивший роль Шан Цзунга, и Линден Эшби, сыгравший Джонни Кейджа.
Киноадаптацию Mortal Kombat 1995 года снял режиссёр Пол У. С. Андерсон. Фильм получил культовый статус и подарил поклонникам франшизы легендарную музыкальную тему Techno Syndrome от группы The Immortals.
Официального анонса о разработке второй части нового Mortal Kombat пока что не было, но в Сети всё чаще стали появляться слухи о дальнейшем развитии киновселенной Mortal Kombat. Сообщалось, что студия может запустить в работу сольные фильмы о разных персонажах франшизы и даже женский спин-офф.
За время проката Mortal Kombat собрал больше $ 66,8 млн. По данным инсайдеров, чтобы фильм окупился, лента должна была собрать $ 50 млн.
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