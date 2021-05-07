Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: мы не сможем рассказать историю без открытого мира

PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в интервью изданию Gaming Bolt рассказал новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2. По словам сотрудника студии, важную роль для повествования сюжета будет играть открытый мир.
В разговоре с журналистами Бочаров объяснил задумку разработчиков:
«S.T.A.L.K.E.R.2 — это прежде всего новый сюжет. И мы не можем рассказать историю без открытого мира. Игрок должен почувствовать масштаб и последствия принятых им решений. Последствия совершённых будут проявляться в процессе прохождения. Новый S.T.A.L.K.E.R. – большое приключение со своим темпом и исходом. Кроме того, это игра про Зону и её красоту. Бесшовный открытый мир — это вещь, к которой сейчас стремится серия. Надеюсь, что игроки насладятся как историей, так и миром, что мы создаём. Для нас это очень важно».
Ранее PR-менеджер заявил, что на прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 понадобятся «сотни часов». Дата выхода игры до сих пор держится в секрете.
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