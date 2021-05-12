Sony обещает за лето увеличить производство PlayStation 5
Генеральный директор Sony Джим Райан в интервью изданию Wired поделился планами по преодолению дефицита консолей. В компании планируют за лето увеличить производство PS5.
По словам Райана, это должно помочь сбалансировать количество спроса и предложения:
«Мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить ситуацию. Мы постараемся увеличить производство PlayStation 5 за лето и вторую половину года. Мы надеемся увидеть возвращение к нормальному состоянию на рынке и удовлетворить спрос игроков».
Ранее глава SIE говорил о том, что новые партии консолей могут задержаться до 2022 года. Компания испытывает дефицит полупроводников и проблемы с логистикой. Даже если у Sony получится произвести больше консолей, то доставка в магазины может занять много времени.
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