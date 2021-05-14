Desert Eagle в CS:GO нужно переработать. Но вряд ли Valve сможет это сделать, и вот почему

Пистолет Desert Eagle в Counter-Strike: Global Offensive не получал никаких обновлений с момента релиза игры в 2013 году. Valve словно никогда не замечала явных проблем этой пушки, в то время как в другие стволы разработчики всё же вносили изменения.
Проблемы Desert Eagle заключаются в скошенных гранях модельки ствола, плохой топологии, странном разбросе пуль, плохом дизайне корпуса, который может вызвать синдром «туннельного зрения», ограничивающем обзоре и в не самых лучших скинах.
И как раз из-за большого количества раскрасок разработчики никак не смогут обновить модель Desert Eagle. Если они внесут какие-либо изменения в дизайн пистолета, то придётся переделывать абсолютно каждый скин для этой пушки.
Значит, как минимум, придётся связаться с авторами всех косметических предметов для «дигла», которые есть в магазине. Подобная практика может себя не оправдать, ведь дизайнеры из сообщества вряд ли захотят вернуться к своей старой работе.
Фото: Reddit
- 14 мая 2021
-
14:59
-
13:45
-
12:24
- 13 мая 2021
-
23:07
-
22:05
-
21:38
-
21:18
-
21:15
-
21:08
-
18:43
-
15:13
-
14:11
-
12:34
- 12 мая 2021
-
22:49
-
22:24
-
22:12
-
22:07
-
20:16
-
19:51
-
19:16
-
16:20
-
14:41
-
14:34
-
13:20
-
13:11
-
11:41
-
10:39
- 11 мая 2021
-
23:35
-
22:42
-
21:49
-
21:42
-
21:20
-
16:52
-
16:36
-
15:31