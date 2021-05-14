Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Desert Eagle в CS:GO нужно переработать. Но вряд ли Valve сможет это сделать, и вот почему

Desert Eagle в CS:GO нужно переработать. Но вряд ли Valve сможет это сделать, и вот почему
Киберспорт / Другие игры 0

Пистолет Desert Eagle в Counter-Strike: Global Offensive не получал никаких обновлений с момента релиза игры в 2013 году. Valve словно никогда не замечала явных проблем этой пушки, в то время как в другие стволы разработчики всё же вносили изменения.

Проблемы Desert Eagle заключаются в скошенных гранях модельки ствола, плохой топологии, странном разбросе пуль, плохом дизайне корпуса, который может вызвать синдром «туннельного зрения», ограничивающем обзоре и в не самых лучших скинах.

И как раз из-за большого количества раскрасок разработчики никак не смогут обновить модель Desert Eagle. Если они внесут какие-либо изменения в дизайн пистолета, то придётся переделывать абсолютно каждый скин для этой пушки.

Значит, как минимум, придётся связаться с авторами всех косметических предметов для «дигла», которые есть в магазине. Подобная практика может себя не оправдать, ведь дизайнеры из сообщества вряд ли захотят вернуться к своей старой работе.

Фото: Reddit

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021