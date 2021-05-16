Второй мейджор сезона по Dota 2 пройдёт в Киеве. Призовой составит $ 500 тыс.

Как и предполагалось, турнирный оператор WePlay анонсировал второй мейджор по Dota 2, который пройдёт в столице Украины Киеве со 2-го по 13-е июня 2021 года.

Турнир получил название WePlay AniMajor. К сожалению, эпидемиологическая обстановка в Киеве не позволит провести турнир со зрителями.

Первый мейджор по Dota 2 состоялся в Сингапуре. Его победителем стала китайская команда Invictus, обыгравшая в гранд-финале Evil Geniuses со счётом 3:2. WePlay AniMajor будет последним шансом, чтобы заработать драгоценные очки и попасть в топ — 12 рейтинга Dota Pro Circuit, которые гарантируют участие в главном турнире года — The International 10.

Киев примет уже второй в своей истории мейджор по Dota 2. Предыдущий чемпионат прошёл в столице Украины в конце апреля 2017 года.