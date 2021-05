Скандал с переигровкой. Что произошло в матче между NiP и Anonymo на турнире по CS:GO

14-го мая на турнире Flashpoint Season 3 состоялась встреча между Ninjas in Pyjamas и польской командой Anonymo, которая завершилась победой последних. По окончании матча представители шведского коллектива пожаловались организаторам на сильные лаги и предоставили им видеозаписи. Как заявили в NiP, команда играла с 40% потерей пакетов.



Ninjas in Pyjamas раскритиковала руководство Flashpoint за плохие условия состязания и нежелание помочь в сложившейся ситуации. Позже организаторы турнира приняли решение назначить переигровку. По словам представителей лиги Flashpoint, NiP предоставили необходимые доказательства о наличии сильных лагов во время игры.



Но за некоторое время до объявления повторного проведения матча коллектив Anonymo рассказал, что на них оказывают давление как со стороны организаторов, так и со стороны NiP. Оказывается, игроки польской команды предлагали шведам перенести матч с самого начала, когда появились первые проблемы:



«В настоящее время на нас оказывают давление Ninjas in Pyjamas и организаторы Flashpoint 3, чтобы мы переиграли матч, который состоялся 14 мая 2021 года. В первом таймауте (при счёте 1:1) мы предложили перенести матч, учитывая технические проблемы NIP, но они отказались.



Мы предложили играть на любом официальном сервере, который подошёл бы им, за исключением шведского, где у наших игроков был очень высокий пинг. У NIP было как минимум 15 минут, чтобы проверить сервер перед игрой (предусмотрено правилами Flashpoint) и мы дали им достаточно времени, чтобы отреагировать и привести всё в порядок. FACEIT заставил их играть на одном из серверов, не организовав должных проверок, и принял поспешное решение».



В ответ генеральный операционный директор шведской организации заявил, что игроки ни на кого не давят и обвинил соперника во лжи.



Также польский коллектив посчитал, что доказательства, представленные Ninjas in Pyjamas, были недостаточным основанием для повторного проведения матча. А организаторы Flashpoint предупредили игроков о переигровке всего за 24 часа, поставив их перед фактом. Коллективу предложили либо сыграть всю серию Best of 3 заново, либо только последнюю карту.



«Мы сыграли матч, который прошёл в честной борьбе и остался в прошлом. Определённо, уже слишком поздно переигрывать. Такое решение необоснованно с самого начала. Проблемы с Интернетом не были очевидны в представленных доказательствах. Мы узнали о возможной дате переигровки меньше чем за 24 часа до предполагаемого начала, и это случилось во время нашего полуфинального матча на ESL Polish Championships. У нас даже нет времени, чтобы должным образом отреагировать, не говоря уже о подготовке к матчу. Мы вынуждены играть Bo1 (последнюю карту) сегодня или полную Bo3-серию во вторник, 18 мая. Это просто смешно.



У нас сложилось впечатление, что FACEIT подвергается давлению со стороны NiP на деловом уровне. Это видно по твитам как их организации, так и сотрудников и игроков, включая dev1ce. Мы очень эмоционально относимся к этой ситуации, зная, что ничего подобного не произошло бы ни на одном другом спортивном или киберспортивном турнире. Мы хотели сделать всё в духе честной игры, но NIP, похоже, заботятся вообще не об этом».



Anonymo попробовали отказаться от переигровки, но организаторы, видимо, не стали их слушать.



«Мы пытаемся отказаться, но, похоже, их не интересует наше мнение. Организаторы лишь пытаются узнать, когда мы будем играть».



Перенос матча вызвал в сообществе CS:GO волну критики в сторону Flashpoint. Игроки обвинили организаторов турнира в непрофессионализме. О ситуации также высказались некоторые представители про-сцены и контент-мейкеры. Например, Арсений ceh9 Триноженко посчитал, что для решения подобных проблем должна вмешаться Valve.

NiP с device в составе проиграла 44-й команде мира. Но этот матч вызвал много споров