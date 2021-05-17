Twitch зацензурил имя и фамилию Саши Грей, хотя девушка — давний партнёр платформы

Знаменитая актриса из фильмов для взрослых Саша Грей уже довольно давно проводит стримы на Twitch. Обычно девушка транслирует то, как играет в видеоигры или готовит какое-нибудь блюдо.



14 мая Саша Грей провела совместный стрим с девушкой под ником CodeMiko, которая рассказала, что Twitch цензурит имя и фамилию бывшей актрисы. Сочетание этих двух слов не отображается в оповещениях о начале трансляции. Причём отдельно друг от друга они проходят без проблем.



Саша Грей была очень удивлена такому барьеру от платформы, ведь она уже несколько лет является официальным партнёром Twitch. Девушка сказала, что обязательно напишет в техническую поддержку и выяснит в чём же дело.



Вероятно, причиной блокировки может быть какой-то дополнительный фильтр, автоматически относящий словосочетание «Саша Грей» к порнографии.

Клип с Twitch-канала Саши Грей.