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Игрокам NiP угрожают расправой из-за переигровки матча с Anonymo

Игрокам NiP угрожают расправой из-за переигровки матча с Anonymo
Георгий Габриадзе
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Коллектив Ninjas in Pyjamas встретился с польской командой Anonymo 14 мая в рамках Flashpoint Season 3 и проиграл ей со счётом 2:1. После матча представители шведского клуба заявили, что их игроки столкнулись с сильными лагами на третьей карте и не могли выступить на максимум.

NiP потребовали переиграть матч, но Anonymo заявили, что ещё до начала последнего матча предложили соперникам перенести его. В итоге организаторы объявили о повторном проведении третьей карты, поставив польский коллектив перед фактом.

Руководство Flashpoint и NiP получили в свой адрес очень много критики, а на игроков шведской команды посыпались оскорбления от сообщества CS:GO. После того как Ninjas in Pyjamas победили Anonymo в переигровке, киберспортсмены стали получать угрозы расправы.

Главный операционный директор Ninjas in Pyjamas высказался по этому поводу в «Твиттере»:

«Мы стараемся проявлять уважение к другим людям в этой непростой ситуации. Но никто из нас не должен терпеть оскорбления и угрозы смертью в адрес игроков, которые здесь лишь для того, чтобы соревноваться друг с другом в их игре. Будьте добры тоже проявить уважение».

Игроки Anonymo также поддержали NiP, попросив фанатов остановиться.

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