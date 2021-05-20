Игрокам NiP угрожают расправой из-за переигровки матча с Anonymo

Коллектив Ninjas in Pyjamas встретился с польской командой Anonymo 14 мая в рамках Flashpoint Season 3 и проиграл ей со счётом 2:1. После матча представители шведского клуба заявили, что их игроки столкнулись с сильными лагами на третьей карте и не могли выступить на максимум.
NiP потребовали переиграть матч, но Anonymo заявили, что ещё до начала последнего матча предложили соперникам перенести его. В итоге организаторы объявили о повторном проведении третьей карты, поставив польский коллектив перед фактом.
Руководство Flashpoint и NiP получили в свой адрес очень много критики, а на игроков шведской команды посыпались оскорбления от сообщества CS:GO. После того как Ninjas in Pyjamas победили Anonymo в переигровке, киберспортсмены стали получать угрозы расправы.
Главный операционный директор Ninjas in Pyjamas высказался по этому поводу в «Твиттере»:
«Мы стараемся проявлять уважение к другим людям в этой непростой ситуации. Но никто из нас не должен терпеть оскорбления и угрозы смертью в адрес игроков, которые здесь лишь для того, чтобы соревноваться друг с другом в их игре. Будьте добры тоже проявить уважение».
Игроки Anonymo также поддержали NiP, попросив фанатов остановиться.
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