В мутной истории поставлена точка? NiP одолели Anonymo в переигровке матча лиги Flashpoint

Команда Ninjas in Pyjamas по Counter-Strike: Global Offensive победила польский коллектив Anonymo в переигровке матча в рамках турнира Flashpoint Season 3. Переигровка была организована только на третьей карте — именно на ней шведы испытали наибольшие проблемы со связью в прошлом матче. В итоге встреча на карте mirage закончилась со счётом 16:14 в пользу NiP.



Ранее соперники встретились друг с другом 14 мая в верхней сетке соревнования. Тогда матч закончился победой Anonymo, но после игры представители клуба Ninjas in Pyjamas заявили, что их команда испытывала большие проблемы с соединением на третьей карте. NiP потребовали переиграть матч, хотя Anonymo ещё перед стартом последней карты предложили соперникам перенести его.



Ситуация вызвала большую волну споров в сообществе CS:GO, а организаторы лиги Flashpoint получили в свой адрес очень много критики. Теперь ситуация окончательно разрешилась.



Flashpoint Season 3 проходит с 10 по 30 мая. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере $ 50 тыс. и 13,6 тыс. очков RMR.

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