Рэпер Jah Khalib выпустил клип по королевской битве Free Fire в поддержку команд из СНГ

Исполнитель Jah Khalib записал трек «Сила внутри» по королевской битве Free Fire. Песня станет гимном СНГ-команд на чемпионате мира по этой игре.
Видео загружено на YouTube-канал Jha Khalib.
Jah Khalib рассказал о работе с разработчиками Free Fire:
«Чтобы достичь высот в любом деле, необходимо проявлять целеустремлённость, умение продолжать борьбу и не опускать руки в трудный момент. Я стараюсь вкладывать эти смыслы в своё творчество: музыку, треки, клипы и поддержку классных проектов. Поэтому для меня так ценна коллаборация с Free Fire: в диалоге с аудиторией команда Garena придерживается того же курса, что и я, — то, как Free Fire привлекает и поддерживает игроков, не может не вдохновлять. В этом проекте мы вместе постарались донести наши общие ценности через истории простых ребят, сражающихся за свой успех вопреки жизненным трудностям и невзгодам».
Турнир пройдёт в Сингапуре, а посмотреть матчи можно будет 28 и 30 мая на русскоязычном YouTube-канале игры. Трансляции начнутся в 16:00 по мск.
Также в честь соревнования в игре проходит тематическое событие с уникальными скинами для оружия, одежды и экипировки, оформленными в стиле чемпионата. Зайдя в Free Fire 29 мая, можно будет бесплатно получить рюкзак FFWS 2021, а 30 мая — награды за просмотр трансляции финала.
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