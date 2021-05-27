Неймар сыграл на стриме в Fortnite вместе с Ninja и ещё двумя известными контент-мейкерами

Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» Неймар сыграл в Fortnite вместе со стримерами Тайлером Ninja Блевинсом, Давидом Grefg Мартинесом и Жоао Flakes Power Сампайо. Их совместная трансляция продлилась около двух часов.



В «Твиттере» Ninja рассказал, что совместный стрим был ивентом в честь появления в «королевской битве» скина футболиста. Поэтому в нескольких матчах Блевинс брал облик Неймара.

Видео опубликовано на Twitch-канале Неймара.

Скин нападающего «ПСЖ» добавили в игру в конце апреля 2021 года. Вместе с обликом в «королевской битве» появились специальные задания, некоторые из них были связаны с футболом. Также Epic Games устроила чемпионат с именем Неймара для игроков из Бразилии.



Сам футболист периодически стримит на своём канале CS:GO, болеет за бразильских киберспортсменов и участвует в шоу-матчах. Например, однажды Неймар сыграл против игрока Team Vitality Матье ZywOo Эрбо.