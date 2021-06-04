Tekcac оценил шансы Team Spirit в матче с Evil Geniuses на WePlay AniMajor 2021

Киберспортивный комментатор Ярослав Tekcac Петрушин высказался о шансах команды Team Spirit (Россия) в матче группового этапа на WePlay AniMajor 2021 с Evil Geniuses (США). Турнир по Dota 2 проходит в Киеве (Украина) и продлится до 13 июня, его призовой фонд составил $ 500 тыс.

«Учитывая, что это будет уже второй матч для EG на турнире, а для Team Spirit – дебютный, то парням из нашего региона будет сложно против разогретых «Злых гениев». Хотелось бы верить в то, что групповой этап турнира будет настолько же равный, как и Wild Card, а у нас будет обилие матчей вничью. Обычно я делаю ставки только после драфта, но если спрашивать сейчас по ощущениям того, что я видел раньше от этих команд, то в совокупности сделаю вывод, что тут игра закончится победой EG со счётом 2:0», — приводит слова Петрушина Cybersport.Metaratings.ru.