Battlefield 6 может получить название Battlefield 2042 и бету уже в июне

На Reddit появилась информация о Battlefield 6. В последнее время появляется много утечек по ожидаемой игре, и эта информация также может оказаться правдивой. Автор сообщает, что Battlefield 6 получит название «Battlefield 2042» — события будут происходить ровно через 100 лет после оригинальной Battlefield (1942) и за 100 лет до Battlefield 2142. А уже 9 июня Electronic Arts сообщит об открытом бета-тестировании, которое начнется в конце июня.
Игра будет поддерживать матчи «64 на 64» и будет иметь «самые большие карты в истории Battlefield». Команды смогут захватывать «секторы» посредством захвата всех точек внутри. Сами секторы имеют размер со среднюю карту Battlefield 3. В картах будет реализована технология тотальной разрушаемости Levolution и реалистичной смены погоды. Не удивляйтесь, если во время боя появится торнадо или смерч. Действие одной из карт под названием SHELF будет проходить в Антарктиде на большом утёсе, похожем на вершину Дамаванды из Battlefield 3, но намного больше.
Будет добавлена новая механика «профессионалов», которая позволит отрядам иметь одного специалиста на класс с уникальными девайсами и способностями, например, медика, который может стрелять хилящим дротиком.
Отряды смогут вызывать транспорт, например, джипы и квадроциклы. Игрокам дадут возможность носить два приспособления для быстрого изменения особенностей оружия по ситуации. Можно будет снять приклад и удлинитель ствола с дробовика при изменении дистанции вашего боя. Также в игру могут добавить крюки, вингсьюты [костюм для планирующих полётов] и зиплайны.
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