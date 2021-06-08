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Читеры CS:GO высмеивают последнее обновление от Valve

Читеры CS:GO высмеивают последнее обновление от Valve
Анастасия Климова
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Последнее обновление в CS:GO внесло значительные изменения в многопользовательский командный шутер. Все они были направлены на борьбу с читерами — главной проблемой всех игр с моделью бесплатного распространения. Ограничения для тех, кто играет во free-to-play версию, оказались настолько велики, что вполне можно назвать эту версию демкой. Сами игроки приняли изменения по-разному: некоторые поддержали ограничения, а некоторые признались, что были в шаге от разблокировки Prime.

При этом читеры лишь посмеиваются — они всё ещё могут спокойно использовать читы необнаруживаемые с помощью Valve Anti-Cheat. Это настолько не является проблемой, что на чит-форумах практически не обсуждается переход на Prime. При этом сами читеры считают, что Valve просто хотела подзаработать, а период free-to-play был хитрым маркетинговым ходом, чтобы набрать базу игроков.

Фото: https://www.unknowncheats.me/forum/3151991-post4.html

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