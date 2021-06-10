Анонсирована Wonderlands — спин-офф Borderlands в стилистике фэнтези
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На Summer Game Fest 2021 была представлена Tiny Tina's Wonderlands. Это лутер-шутер и спин-офф Borderlands, за разработку отвечает Gearbox.
Во время небольшой презентации тайтла авторы рассказали о его основных особенностях. Игровые механики будут похожи на таковые в Borderlands, но стилистика изменится на тёмное фэнтези, магию и прочее. В трейлере, например, был волшебный единорог. В игре пообещали более продвинутую кастомизацию чем та, которая была в Borderlands. При разработке были задействованы актёры Энди Сэмберг, Ванда Сайкес, Уилл Арнетт и Эшли Бёрч.
Больше подробностей об игре ожидается в течение лета 2021 года. Релиз состоится в начале 2022 года на неназванных платформах.
Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.
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