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Анонсирована Wonderlands — спин-офф Borderlands в стилистике фэнтези

Анонсирована Wonderlands — спин-офф Borderlands в стилистике фэнтези
Денис Абрамов
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На Summer Game Fest 2021 была представлена Tiny Tina's Wonderlands. Это лутер-шутер и спин-офф Borderlands, за разработку отвечает Gearbox.

Во время небольшой презентации тайтла авторы рассказали о его основных особенностях. Игровые механики будут похожи на таковые в Borderlands, но стилистика изменится на тёмное фэнтези, магию и прочее. В трейлере, например, был волшебный единорог. В игре пообещали более продвинутую кастомизацию чем та, которая была в Borderlands. При разработке были задействованы актёры Энди Сэмберг, Ванда Сайкес, Уилл Арнетт и Эшли Бёрч.

Больше подробностей об игре ожидается в течение лета 2021 года. Релиз состоится в начале 2022 года на неназванных платформах.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

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