Поддержка Windows 10 закончится через четыре года, а 18 июня представят новую Windows

Компания Microsoft объявила на своём официальном сайте о планах на Windows 10 — они собираются прекратить поддержку системы 14 октября 2025 года. Таким образом, жизненный цикл системы займёт ровно 10 лет, так как она была запущена в 2015-м. Отмечается, что речь идёт обо всех версиях Windows 10.
На место прошлой операционки придёт новая. Уже 24 июня в 18.00 мск Microsoft официально представит «новое поколение Windows». Вероятно, новой операционной системой от Microsoft станет Windows 11.
О следующем поколении известно очень мало. Пользователи получат обновлённый интерфейс под кодовым названием «Солнечная долина», выполненный в едином стиле. Скорее всего, переход на Windows 11 с предыдущей версии операционной системы будет осуществляться бесплатно.
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