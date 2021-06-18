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В FIFA 21 появилась возможность просматривать содержимое паков перед покупкой

В FIFA 21 появилась возможность просматривать содержимое паков перед покупкой
Артём Ращупкин
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Разработчики FIFA 21 добавили возможность просматривать содержимое паков. Правда, эта функция будет работать временно, пока не завершится событие «Фестиваль FUTбола», которое продлится до 16 июля.

Просматривать содержимое можно будет как в промо-паках, так и в обычных золотых паках. Но данная функция не будет работать в наборах, получаемых за выполнение заданий и в испытаниях подбора команды.

Вот как это работает: в магазине FUT вы можете выбрать пак для предварительного просмотра, чтобы просмотреть его содержимое. Можно просто просмотреть содержимое пака, но после этого не приобретать его. После того как вы выбрали предварительный просмотр, вы увидите анимацию открытия пака, которую можете просмотреть или пропустить. После анимации вам будут показаны все предметы, содержащиеся в паке.

Фото: eurogamer.net

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