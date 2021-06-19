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Фонд Кино отказался выделять деньги на создание фильма «Метро 2033»

Фонд Кино отказался выделять деньги на создание фильма «Метро 2033»
Артём Ращупкин
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Экранизация «Метро 2033» не получит государственной поддержки от Фонда Кино. Сообщалось, что фильм должен получить бюджет в 700 млн рублей. Ещё 150 млн планировалось потратить на его продвижение. Но после того как Фонд Кино отказал в финансовой поддержке, то теперь, возможно, бюджет урежут.

Зато эти картины получат финансовую помощь от государства:

  1. Джон
  2. Крысолов
  3. Кракен
  4. Мастер и Маргарита
  5. Праведник
  6. Подвиг
  7. Русская пятерка
  8. Сто лет тому вперёд
  9. Ходжа Насреддин
  10. Чемпион мира

Сценарий картины пишет сам Дмитрий Глуховский, ранее занимавший должности продюсера и консультанта. Режиссёром выступает Егор Баранов, известный по таким картинам, как «Гоголь» и «Аванпост».

Авторы хотят собрать в прокате около 1,5 млрд рублей. Выход фильма запланирован на 1 января 2024 года.

Игры серии «Метро» созданы по одноимённым романам Дмитрия Глуховского. На данный момент разработчики выпустили уже три части.

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