Фонд Кино отказался выделять деньги на создание фильма «Метро 2033»

Экранизация «Метро 2033» не получит государственной поддержки от Фонда Кино. Сообщалось, что фильм должен получить бюджет в 700 млн рублей. Ещё 150 млн планировалось потратить на его продвижение. Но после того как Фонд Кино отказал в финансовой поддержке, то теперь, возможно, бюджет урежут.
Зато эти картины получат финансовую помощь от государства:
- Джон
- Крысолов
- Кракен
- Мастер и Маргарита
- Праведник
- Подвиг
- Русская пятерка
- Сто лет тому вперёд
- Ходжа Насреддин
- Чемпион мира
Сценарий картины пишет сам Дмитрий Глуховский, ранее занимавший должности продюсера и консультанта. Режиссёром выступает Егор Баранов, известный по таким картинам, как «Гоголь» и «Аванпост».
Авторы хотят собрать в прокате около 1,5 млрд рублей. Выход фильма запланирован на 1 января 2024 года.
Игры серии «Метро» созданы по одноимённым романам Дмитрия Глуховского. На данный момент разработчики выпустили уже три части.
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